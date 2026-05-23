豊かな食と実直な県民性で知られる秋田。訪れる者を魅了するのは、心尽くしの「おもてなし」だ。しかし、観光地や伝統行事の現場を歩くと、あまりに安価な利用料や、ボランティアに頼り切った無料サービスの多さに驚かされる。 そこにあるのは、遠方からの来客を慮（おもんばか）る純粋な善意だが、物価高騰や深刻な人手不足が続く現代において、その持続可能性には黄色信号が灯っている。 背景にあるのは、対価を得るこ