災害大国の日本。南海トラフ地震、首都直下地震などへの注意喚起がされる昨今、災害時の備えの大切さがより重要視されています。いざ発災した際には、地域の助け合い、すなわち「共助」が大切になるといいます。そこで今回は、いざという時に街や地域の防災で重要な役割を担う「消防団」にフォーカスしてみました。同じ街に住む人たちで編成するのが消防団。地域に根ざしたユニークな活動を行っている団もあるといいます。きっと快