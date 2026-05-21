三次市では、高級ブドウ「ピオーネ」の初出荷に向け、余分な実を摘み取る作業が行われました。初夏を迎え、ピオーネの実が日に日に成長しています。三次ピオーネ生産組合のビニールハウスでは実を大きくするため、1房に30粒ほど残るよう余分な実を摘み取る作業が行われました。今年は天候にも恵まれ順調に育っているということです。■ピオーネ生産者伊豆美輝さん「7月中旬には美味しいピオӦ