「消えずの火」で知られる宮島の霊火堂が全焼する火事から一夜。21日も消火活動が続いています。■大江芳樹記者リポート「午前9時半過ぎ、消防がロープウエーで現場に向かいます」消防は、21日朝から約30人態勢で消火活動を再開しました。20日発生した火事は、約2時間後にほぼ消し止められましたが、現在も消火活動が続いています。この火事で、廿日市市宮島町にある大聖院の霊火堂と隣接する離れが全焼しました