「消えずの火」で知られる宮島の霊火堂が全焼する火事は21日午後0時8分に鎮火しました。この火事で、廿日市市宮島町にある大聖院の霊火堂と隣接する離れが全焼しました。ケガ人はいませんでした。一方、霊火堂に伝わる「消えずの火」は持ち出されて無事だということです。警察と消防は、実況見分を行い、火事の原因などを調べています。【2026年5月21日】