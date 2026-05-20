3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））の藤澤がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月11日（月）の放送では、最近のミセスの活動に関して寄せられた生徒（リスナー）からの感想をチェックしていきました。Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架＜リスナーからのメッセージ＞「ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編