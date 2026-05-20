医療的ケアが必要な子どもや障害がある子どもの保護者らが県に対し、私立高校での受け入れ体制の整備を求める要望書を提出しました。保護者らは「障害があっても、行きたい学校を選べる社会にしてほしい」と、訴えました。団体は6月15日までに文書での回答を求めています。【2026年5月20日放送】【2026年5月20日 放送】