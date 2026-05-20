Hasselblad（ハッセルブラッド）公式の日本語ECストアがオープンした。その記念として「グランドオープン トップ10チャレンジ」が開催されている。 ECストアではカメラ（X2D II 100C、907X & CFV 100C）、レンズ、アクセサリーをラインアップ。 ちなみに現在115万5,000円の「X2D II 100C」は、6月30日（火）より125万円1,800円になるという。 開店を記念して、「ハッセルブラッド ジャパン グラ