イラスト：飯田ともき 撮影をするためにはまずその前に、「撮影に行く」ということが必要になるパターンが多いです。その手段は電車や車、飛行機、船など多様にありますが、今回のテーマである「バイク」というのも面白い選択肢だったりします。荷物を運びにくい、という点に目をつぶれば移動自体も楽しめる良い乗り物です。大型バイクになると手軽さはあまりありませんが、小さいバイクであれば小回りが効くのでそ