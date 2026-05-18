株式会社ワイドトレードは、Leofotoブランドのレンズフット「FF-01」を5月22日（金）に発売する。 富士フイルムXマウントまたはGマウントの交換レンズ3製品に対応したレンズフット。純正レンズの三脚座と交換して使用する。 軽量かつレンズとの一体感を重視したデザインを採用したとする。シリコーングリップをを備えており、持ち運び時のハンドルとしても使用できる。 底部はアルカスイス互換形状。1/4イ