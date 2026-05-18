ブラック面 株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、SMDVの3面リフレクター「Flip Bansa2 リフレクター」専用の反射布を5月14日（木）に発売した。価格は5,900円。 Flip Bansa2 リフレクターは、シルバーの反射面を採用した幅1,420mm、高さ625mmの3面リフレクター。 本体発表時には、関連アクセサリーとして、3面タイプの「ホワイト/ゴールド」（4月10日に発売