先日レビューした「Osmo Pocket 4」が好調なDJIから、今度はスマホ用電動ジンバルの新製品「Osmo Mobile 8P」が登場した。 先代「Osmo Mobile 8」は、前モデルの「Osmo Mobile 7」に「Apple DockKit対応と水平無制限回転」が追加された程度のマイナーアップデートという印象だったが、今回は使い勝手が大きく変わってくるメジャーアップデートと言ってよいだろう。 今回試用したのはクリエ