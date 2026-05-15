カメラの保管用途をアピールするナカバヤシの「キャパティ ドライボックス11L グレー」が、Amazonで58%OFFのセール中となっている。5月15日（金）現在、参考価格が4,664円のところ、1,973円で購入可能だ。 湿度計と乾燥剤の付いたプラスチック製の簡易防湿ケース。ふた部にシリコーンゴムを使用した密閉構造を採用する。ケース本体にクリア素材を使用しているため、収納物が確認しやすく