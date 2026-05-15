対象製品に含まれるシステムカーボン三脚LM-324CL 株式会社ワイドトレードは、正規代理店を務めるLeofoto製品の値上げを発表した。7月6日（月）より順次実施する。 理由は為替レートの変動や、諸経費急騰などのあおりを受けたため。いずれも平均20%程度の値上げになるという。 7月6日（月）に三脚、7月21日（火）に雲台・アクセサリーの価格改定を行う。約230商品が対象。 自由雲台＋ギア