カメラ記者クラブは5月15日（金）、「カメラグランプリ2026」の選考結果を発表した。大賞はソニーのフルサイズミラーレスカメラ「α7V」が受賞した。そのほか、各賞に計7製品が選出されている。 同グランプリは、2025年4月～2026年3月にかけて日本国内で発売した機種が対象。選考委員の投票により「大賞」および「レンズ賞」を選出する。また、一般ユーザーのWeb投票による「あなたが選ぶベスト