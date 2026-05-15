これまでのお話 はやめに暑さ対策グッズを買っておこうかなと思ってカートに入れたはずが、ぼんやりしていると売り切れていました。もうみんな動き出しているようです。冬はもうカイロだけなんですけど、暑さ対策って結局どれがいちばんいいんですか……？