14日午後5時半ごろ、山口市陶で住宅から火が出ていると近くを歩いていた人から119番通報がありました。現場では現在も消火活動が続いています。消防によるとけが人はいない模様です。現場は陶小学校の南西約600メートル付近で住宅が点在しています。