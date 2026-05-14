ニコンは5月12日（火）、ミラーレスカメラ「Z5II」の最新ファームウェア（C:Ver. 1.11）を公開した。 半押しタイマーがオフになった際の、レンズの絞り動作が変更となった。 「Z5II」は、2025年4月にニコンが発売したZマウントFX機のベーシックモデル。小型軽量なボディと妥協しない性能をコンセプトとしている。