NIKKOR Z 24-120mm f/4 S ニコンは5月14日（木）、交換レンズ「NIKKOR Z 24-120mm f/4 S」の最新ファームウェア（Ver. 1.20）を公開した。 今回のアップデートを適用することで、絞り動作の安定性が向上するほか、絞り動作音も軽減する。 NIKKOR Z 24-120mm f/4 Sはニコンが2021年に発売した交換レンズ。高い解像性能と利便性を両立したという「S-Line」に属する。現行機種ではZ6IIIのレンズキットにも設定