昨年のお盆休み期間、遊園地の待機列でスタッフの方に冷感シートを配布してもらったことがとても印象に残っています。鋭い日差しのもと、立っているだけでも体力を消耗するような状況の中、ひんやりとした感覚に救われたような気持ちになりました。 Amazonで、使い捨ての“冷感タオル”がタイムセール中となっていました。連休が明けてよりいっそう気温が高くなってきたいま、このようなアイテムをバッグに忍ばせ