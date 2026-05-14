左から東京～三島（0系）、新富士～三河安城（N700S）、名古屋～新大阪（923形ドクターイエロー） 株式会社JR東海リテイリング・プラスは、株式会社安心堂が製造する「沿線グラス」の東海道新幹線バージョンを5月18日（月）に発売する。 東海道新幹線の全17駅と歴代の人気車両をモチーフにしたオリジナルデザインのグラス。東京から新大阪までの各駅名とともに、「0系」「N700S