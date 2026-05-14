株式会社サンテックは、幅1.35mを含む2サイズの「サンテック背景紙」を発売した。同じカラーバリエーションから用途に合わせてサイズを選べる。 ムラがなく均一な表面加工により、ポートレートから商品撮影まで高級感のある仕上がりを実現するという背景紙。中心に芯管を備えたロールタイプとなっており、背景スタンドやペーパーサポートシステムに装着できる。 ラインア