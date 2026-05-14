「RF20-50mm F4 L IS USM PZ」を装着した「EOS R6 V」 既報の通り、キヤノンは5月13日に新型ミラーレスカメラ「EOS R6 V」を発表した。ここでは同日行われた体験会の模様をお伝えする。 EOS R6 Vは35mmフルサイズセンサーを搭載したレンズ交換式カメラで、動画撮影向けのミラーレスカメラ「EOS R V」シリーズの最上位モデルとなっている。発売は6月下旬。ボディ単体での直販価格は36万3,000円。新