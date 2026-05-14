ソニーは、最大96kHz/32bitフロートの音声収録に対応したXLRアダプター「XLR-A4」を6月5日（金）に発売する。希望小売価格は9万9,550円。 カメラのMIシューに装着し、XLR端子などの外部マイクを接続可能にするアダプター。5月14日（木）に発表された「α7R VI」など、対応機種との組み合わせにより32bit フロート録音および96kHzサンプリングのハイレゾ収録が可能となる。 装着イメ&#