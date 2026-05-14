きょう14日(木)の山口県内は、朝から強い日差しが照りつけており、各地で早いペースで気温が上がっています。山口市中心部では、午前11時37分に気温が30度に到達し、山口県内における今年初めての、気温30度以上の真夏日となりました。去年は県内で初めての真夏日を5月20日に観測しており、去年より1週間近く早い真夏の暑さ到来となっています。夏を大幅先取りの厳しい暑さによる、熱中症などに十分注意し、こまめな水分補給