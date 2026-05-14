アダプター各種 キヤノンは5月13日（水）、RFマウントのマクロレンズにマクロツインライト「MT-26EX-RT」を装着するためのアダプター製品を発表。6月に発売する。 装着イメージ MT-26EX-RTは2017年にキヤノンが発売したストロボ。マクロ撮影時のライティングに使用する。 AD-M1-RA（アダプター） 対応レンズ：RF35mm F1.8 MACRO IS STM 直販価格：9,350円 AD-M1-LA（アダ