4棟（120戸）の団地の理事長経験者である筆者が自身の団地の老朽化、高齢化、単身化をぼやく本連載。今回のテーマは「住人の他界」。住人が他界すると、管理組合の管理費や自治会の会計から香典をお渡しすることになります。今回、その対応をしたのは単身世帯の理事でした。彼をバックアップしながら、私たち理事会が実際にどのような対応をしたのかをご紹介します。今回の主人公は、親の持ち家を相続したC君。これまで親世帯が担