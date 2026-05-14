W杯に間に合う可能性！遠藤航の現状をリバプール地元メディアが報道「本格的なトレーニング復帰に近づいている」
ワールドカップに間に合うかもしれない。
リバプールに所属する遠藤航は、２月に左足を負傷。手術を受け、現在は戦線復帰に向けて、リハビリを続けている。
北中米ワールドカップのメンバー発表が５月15日に控えるなか、日本代表キャプテンの状態について、現地メディアが報じた。
『Liverpool Echo』は５月13日、「２月に受けた足首の手術からの回復を続けており、本格的なトレーニング復帰に近づいている」と報じた。
詳細は不明だが、残り２試合となった今シーズン中の復帰は難しくても、ワールドカップには間に合うかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
リバプールに所属する遠藤航は、２月に左足を負傷。手術を受け、現在は戦線復帰に向けて、リハビリを続けている。
北中米ワールドカップのメンバー発表が５月15日に控えるなか、日本代表キャプテンの状態について、現地メディアが報じた。
『Liverpool Echo』は５月13日、「２月に受けた足首の手術からの回復を続けており、本格的なトレーニング復帰に近づいている」と報じた。
詳細は不明だが、残り２試合となった今シーズン中の復帰は難しくても、ワールドカップには間に合うかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」