周南市に主力工場を置く総合化学メーカー、東ソーの2026年3月期の連結決算は売上高・営業利益が減少した一方、経常利益は増加しました。東ソーの2026年3月期の連結決算の売上高は主要製品の海外市況下落に伴う販売価格の下落が原因で前の年に比べて435億円減の1兆199億円となりました。また、本業のもうけを示す営業利益は34億円減の955億円、経常利益は円安による為替差益などが加わり37億円増の1068億円