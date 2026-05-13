フジテレビ★バレーボールの公式SNSは13日（水）、フジテレビ地上波で放送される大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）チャンピオンシップ ファイナル GAME1 サントリーサンバーズ大阪 vs 大阪ブルテオンの解説者を発表した。 15日（金）に横浜アリーナで開催される本試合はフジテレビ地上波のほか、フジテレビNEXTやTVerでも放送されることが明らかとなっている。フジテレビ地上波とT