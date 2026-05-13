5月12日、ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）の第6話「イカはうまイカ？」が放送された。待山みなと（永作博美）が通う鮨アカデミーの授業は、後半戦に突入。生徒たちは「イカの握り」に悪戦苦闘する。そんななか、新幹線の運転士研修中だったみなとの息子・渚（中沢元紀）がストレスで体調を崩し、家で療養することになりーーという話が展開した。早くに父親をなくした母親と息子の、難しい関係性がメインに描かれた第6話