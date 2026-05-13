5月13日までに、モデルで女優の三吉彩花がInstagramを更新。フランスを代表する名門ハイジュエラー『ブシュロン』のフレンドに起用されたことを報告した。しかし、賛否が巻き起こっている。三吉は、ブシュロンが発表した三吉のフレンド起用についての英文の発表を引用。添えられた写真では、黒のスーツ姿とワンピース姿の2種類のスタイルを披露している。アクセサリーが際立つ、シンプルなファッションのショットだ。「同ブラ