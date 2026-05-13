5月12日、NHK広報局が複数番組にレギュラー出演するサバンナ・高橋茂雄について、「現在のところ、出演予定に変更はありません」とコメントしたと日刊スポーツが報道した。「5月5日から続いていた “後輩いじめ” 騒動。発端はインターネット番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）に出演したピン芸人・中山功太さんが、“ある先輩” から『10年間くらいいじめられた』と明かしたことでした。実名は伏せられました