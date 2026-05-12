夏の風物詩となっていたフジテレビの大型特番『FNS27時間テレビ』が2025年に続き、今年も放送しないことがわかった。5月11日にスポニチが報じた。「同番組はフジテレビの開局30周年に合わせ、1987年に特別番組としてスタートしました。タモリさん、ビートたけしさん、明石家さんまさんのお笑いビッグスリーを司会者にするなどして、初回放送は平均視聴率が19.9％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）を記録。その後、フジの看板番組