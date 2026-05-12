5月9日に“元ジャニーズJr.”の経歴を堂々と掲げて“ホストデビュー”を告知開始したカウアン・オカモト。2023年、旧ジャニーズ事務所の性加害問題において、被害を訴えた当事者の一人で「“ジャニーズ“の名前を継続することはむしろマイナス」などの発言でジャニーズの名称封印、会社名変更のきっかけともなった人物だ。「その当人が“元ジャニーズJr.”の看板を堂々と掲げて5月17日のホストデビューを告知。10日には自身のXで