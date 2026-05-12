梅沢富美男が5月11日、『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）で、磐越自動車道で発生したマイクロバス事故をめぐり、事故で死亡した生徒の通っていた高校の会見を激しく批判した。その内容が波紋を呼んでいる。「5月6日、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、北越高校ソフトテニス部員らを乗せたマイクロバスがガードレールに衝突し、部員1人が死亡し、20人が重軽傷を負いました。大きな争点となっているのは、なぜ二種免