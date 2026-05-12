NHK連続テレビ小説『豊臣兄弟！』に登場した“新キャラ”が注目を集めている。5月10日放送の第18話のタイトルは「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家の家老に昇格し、北近江を拝領。長浜城を築いて大名となり、小一郎（仲野太賀）と共に羽柴姓を名乗る。半兵衛（菅田将暉）から家臣を増やすべきだと言われ、選抜試験を行うことになり、石田三成（松本怜生）ら多くの志願者が集まりーーという話が展開した。物語は新しい