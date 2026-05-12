5月11日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄がXで、お笑い芸人の中山功太に対する“いじめ疑惑”について謝罪した。そんななか、高橋のCM出演について、動向が注視されている。発端となったのは、5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）。番組内で、中山が「ずっといじめられてた先輩がいる」と、テレビで活躍する“人気芸人”からいじめを受けていたことを告白した。放送後、この人物