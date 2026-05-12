《戦争反対、とか、憲法を語るのは「うんちしたらちゃんとお尻を拭きましょうね」って言ってるのと同じなんだよ。バカはわからないかな？まぁ、だからこそバカなんだけども》5月10日、元お笑いタレント「ほっしゃん。」こと俳優の星田英利がXを更新。冒頭のようなポストをおこない、物議を醸している。「星田さんのXは日頃から、海外の戦争や人権問題にまつわるリポストも多い上に、冒頭のポストの約40分前には《これほどの首相