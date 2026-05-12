5月10日、「2026 ITTF 世界卓球選手権ファイナルズロンドン大会（団体戦）」の決勝戦がおこなわれ、日本は男女それぞれ決勝で中国に敗れ、銀メダルとなった。この結果を受け、「またか」と思ったファンは多かったようだ。男女ともに日本の実力は世界トップクラスだが、個人、団体とも上位での対戦では、いつもあと一歩という場面で“絶対王者”中国に敗れてきたからだ。しかし今回の女子団体は、今後に大きな期待を持たせる