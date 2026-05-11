スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。今回の放送は、職場での部下への指導に悩む中間管理職の男性からの相談に、江原が「上司の器」と「寄り添い方」について具体的なアドバイスを送りました。パーソナリティの江原啓之＜リスナーからの質問＞私は中間管理職で、部下を指導する機会が多いのですが、その