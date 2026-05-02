新車カーリースのクルカは1日、6月ごろの一部改良を控えるトヨタ・アルファードおよびヴェルファイアについて、先行注文受付を開始したと発表した。【こちらも】トヨタ、3月の世界販売減少 生産は増加クルカは、3年以内の契約による月額制で、一定期間新車に乗れるカーリースサービス。料金は自動車税や自賠責保険料など諸費用込みとなっており、短期契約による故障リスクの低さや、顧客のライフスタイルの変化に対応しやすい