丸亀製麺（東京都渋谷区）の讃岐うどん専門店「丸亀製麺」が、俳優の松岡昌宏さんと共同開発した人気メニュー「トマたまカレーうどん」シリーズの新作「海老（エビ）カツトマたまカレーうどん」を4月21日から期間限定で販売します。【写真】今年もすごい！新作をもっと！松岡昌宏のメッセージ全文も！トマたまカレーうどんシリーズは、2021年に誕生。ガツンとくるうまさと辛みが特徴になっていて、累計販売数1200万食を超