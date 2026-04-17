丸亀製麺（東京都渋谷区）の讃岐うどん専門店「丸亀製麺」が、俳優の松岡昌宏さんと共同開発した人気メニュー「トマたまカレーうどん」シリーズの新作「海老（エビ）カツトマたまカレーうどん」を4月21日から期間限定で販売します。

【写真】今年もすごい！ 新作をもっと！ 松岡昌宏のメッセージ全文も！

トマたまカレーうどんシリーズは、2021年に誕生。ガツンとくるうまさと辛みが特徴になっていて、累計販売数1200万食を超える人気商品です。これまでに、「チーズトマたまカレーうどん」「豆乳仕立ての冷やしトマたまカレーうどん」「甘口トマたまカレーうどん」「牛カツトマたまカレーうどん」も販売されてきました。

新作「海老カツトマたまカレーうどん」は、細かい生パン粉を使用して、うまみが引き出された海老カツ3尾がトッピングされているのが特長になっています。価格は並が1390円（税込み）です。

同日から「トマたまカレーうどん」（並890円）、「とろける3種のチーズトマたまカレーうどん」（並990円）も販売されます。

松岡さんは、海老カツトマたまカレーうどんについて「今年も、丸亀製麺と松岡のこだわりを詰め込んだ自信作を皆さんにお届けできることが決まりました。今年はもっとたくさんの皆さんにうまさと驚きをお届けするために、ガツンと海老を3尾も重ねた、どえらい新作！ 海老カツトマたまカレーうどんを用意しました」とコメント。さらに「ぜひ、おなかいっぱいお召し上がりください」と呼び掛けています。

松岡さんが出演するテレビCM「えびエビ海老の海老カツも！トマたまカレーうどん」編も同日から放送されます。