歌舞伎俳優の片岡愛之助が８日、オフィシャルブログを更新。95歳のベテラン歌舞伎俳優・市川寿猿とのオフショットとともにエピソードを明かした。 愛之助は、３日から26日まで名古屋・御園座で上演されている歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星碧翠（へきすい）の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）、 石川五ェ門の二役を演じている。 この日、「東京のみの市川寿猿さん！！」と題してブログを更新。絵文字