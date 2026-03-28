森永製菓株式会社より、「ハイチュウ＜グレープ＞」の風味を再現した「ハイチュウ歯みがき粉」が登場。2026年3月31日より、一部ECサイトや歯科医院にて順次発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■歯磨きのイヤイヤを解決クラウドファンディングで大反響本商品は、子どもの歯みがきにおける「イヤイヤ」と、それに伴う保護者の「イライラ」を解決したいという思いから開発されました。2025年2月