「ハイチュウ」がまさかの歯みがき粉に　森永製菓「ハイチュウ歯みがき粉」発売

森永製菓株式会社より、「ハイチュウ＜グレープ＞」の風味を再現した「ハイチュウ歯みがき粉」が登場。2026年3月31日より、一部ECサイトや歯科医院にて順次発売されます。

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■ 歯磨きのイヤイヤを解決 クラウドファンディングで大反響

本商品は、子どもの歯みがきにおける「イヤイヤ」と、それに伴う保護者の「イライラ」を解決したいという思いから開発されました。

2025年2月に応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」で先行募集を行ったところ、歯みがきに苦労している家族層から多くの支持を集め、早期に目標金額を達成した実績があります。その後、製造販売の体制が整ったことで、販売ルートを拡大しての通年販売がスタートすることになりました。

■ 食品成分でグレープ味を完全再現

最大の特徴はやはり、「ハイチュウ＜グレープ＞」の風味を忠実に再現している点（※果汁は含みません）。甘味剤としてキシリトールが配合されているほか、食品にも使われる成分で作られているため安心して使用できるとのことです。

ただし、あくまで歯みがき粉であり、食べ物ではないため注意が必要です。また、フッ素は入っていないため、ブラッシングのあとにフッ化物洗口液で口をゆすぐことが推奨されています。

■ 一部ECサイトや歯科医院で3月31日より順次発売へ

本商品の内容量は50gで、価格はオープン価格。発売日と販売ルートは段階的に設定されており、まず3月31日からアスクルおよびLOHACO（ロハコ）にて販売が開始されます。続いて4月1日からは全国の一部歯科医院で取り扱いが始まり、4月7日からはAmazonでも購入可能となる予定とのこと。

お馴染みのお菓子の味をフックに、憂鬱だった毎日の歯みがきを笑顔あふれる時間に変えてくれる、保護者にとって頼もしいアイテムとなりそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026032801.html