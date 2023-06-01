パドレス戦に先発した山本（ロサンゼルス・ドジャース提供）デイリースポーツ

山本由伸が9勝目 2年連続2度目の球宴選出の力を発揮した投球に賛辞惜しまず

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース山本由伸が4日のパドレス戦で7回無失点の好投を見せた
  • 最速158キロ直球と高速スプリットで10奪三振を奪いメジャー自己最多タイを記録
  • 2年連続のオールスター選出も発表され「心から光栄」と感謝の言葉を述べた
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