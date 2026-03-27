株式会社コスパが展開する、RPGへのオマージュを込めたオリジナルブランド「アイテムヤ」より、新作アパレルが登場。長く未入荷となっていた「アーマー」および「ウィザード」装備の新作パーカーが、それぞれ「Ver2.0」へとパワーアップして2026年9月中旬に発売されます。日常使いはもちろん、ゲーム系のイベントやTRPGの会場などでのコミュニケーションツールとしても活躍するアイテムです。【その他の画像・さらに詳しい元の