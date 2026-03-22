「豊臣兄弟！」（NHK）では信長（小栗旬）が明智光秀（要潤）と対面。系図研究者の菊地浩之さんは「今回の大河では採用されなかったように、光秀が信長夫人・濃姫の従兄弟だという説は信憑性が薄い。光秀はもともと身分が高くなかったのではないか」という――。■大河のキーパーソン、明智光秀NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」で明智光秀（要潤）が登場した。しかし、その前半生は不明である。まず生年がハッキリしない。子年生まれら